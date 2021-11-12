В Твери и Зубцове семена растений не прошли проверку

Семена растений не прошли проверку Фото: Евгения ГУСЕВА

10 и 11 ноября сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели выездные обследования торговых точек в Твери и Зубцове.

В результате проверок, за нарушения в области семеноводства при реализации пакетированных семян цветочных и овощных к культур, сорта которых не входят в государственный реестр селекционных достижений сельскохозяйственных растений, а также за реализацию посадочного материала без документов, виновные лица привлечены к административной ответственности.