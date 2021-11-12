Госавтоинспекция за неделю проверила 47 автобусов в Тверской области

Госавтоинспекторы проверяют автобусы в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области продолжает работу по сплошным проверкам автобусов. За минувшую неделю, с 5 по 11 ноября, инспекторы проверили 47 автобусов и водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

Выявлено пять нарушений. За управление транспортными средствами с неисправностями нарушители привлечены к ответственности.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.