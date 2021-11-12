Уличная торговка четыре года обманывала жительницу Тверской области

За снятие порчи женщина отдала 250 000 рублей Фото: Антон ПИКУС

В полицию обратилась 35-летняя жительница Торжка и рассказала, что в 2017 году познакомилась с уличной торговкой. Женщины разговорились, случайная знакомая представилась целительницей и заявила, что все болезни, которые мучают женщину, - это порча, и предложила ее снять.

Ритуалы проводили регулярно, "услуга" стоила 10 000 рублей. Всего за годы общения с целительницей новоторка передала ей 250 000 рублей.

32-летнюю женщину цыганской национальности задержали. Она созналась в содеянном, но деньги не вернула.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют женщину на причастность к аналогичным преступлениям на территории Тверской области.