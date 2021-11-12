Лесной фонд Тверской области увеличился на 71,7 гектаров

В Тверской области увеличена площадь лесного фонда Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области три земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 71,7 га переведут в лесной фонд. Земли расположены в Бежецком районе. Решение принято 12 ноября на заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Меры по расширению лесного фонда позволят повысить эффективность борьбы с незаконными рубками леса, обеспечить необходимый запас ресурсов для деревообрабатывающей промышленности.

На заседании также решено выделить земельный участок под расширение производства по переработке древесины в Вышневолоцком городском округе и установлены охранные зоны газопроводов на территории Ржева, Кашинского городского округа и Кесовогорского района.