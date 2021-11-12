Еще в трех райцентрах Тверской области установлены спортплощадки

В регионе продолжают устанавливать площадки для массовых занятий спортом. Фото: ПТО/коллаж

В Тверской области продолжается работа по развитию массового спорта. Так, новые спортплощадки установлены в Молоковском, Сонковском районах, а также Вышневолоцком городском округе.

- Новые объекты в этом году появятся практически во всех крупных муниципальных образованиях Верхневолжья. Мы формируем программу, куда войдут остальные районы Тверской области. Мы не забудем и про средние и малые населенные пункты, - отметил губернатор Игорь Руденя после заседания областного правительства по поводу развития массового спорта в регионе.

В Молоково новая спортплощадка под пластиковой крыше и с тренажерами для проработки практически всех групп мышц открыта в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

В Вышнем Волочке спортплощадка появилась в рамках программы поддержки местных инициатив. Там есть небольшой скалодром, дорожка на пружинах, барьеры, змейка, шагоходы и рукоходы со ступеньками и подвесными элементами. Ведется установка систем видеонаблюдения и освещения.

В Сонково на стадионе «Локомотив» установили площадку с уличными тренажерами. Они рассчитаны для занятий по силовой гимнастике и повышению общей физподготовки.

- В 2021 году в регионе запущен проект по строительству школьных стадионов. Строятся 10 таких объектов (часть из них уже сданы): четыре стадиона в Твери на улицах Учительская, Паши Савельевой, Левитана и Соминка, еще по одному в Кимрах, Торжке, Осташкове, Нелидово, Старице и Калязине. Кроме того, два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа возведут в Кашине и Ржеве, - также сообщила пресс-служба областного правительства.