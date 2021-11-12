В обезжиренном твороге из Тверской области нашли запрещенный фермент

В твороге нашли запрещенный фермент Фото: Дарья ЮДИНА

Запрещенный к применению фермент - трансглутаминаза был выявлен в образцах обезжиренного творога, произведенного в Тверской области.

Пробы были отобраны Россельхознадзором в сетевом магазине Твери.

Также проверку не прошел творог 9% из Ивановской области, образцы отобраны в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Тверской области.

Проверка молочных продуктов проводилась в Тверской межобластной ветлаборатории. Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.