Тверские пенсионеры стали больше пользоваться современными гаджетами

Пенсионеры Верхневолжья активно используют смартфоны

Оказалось, что все больше людей старшего поколения переходит с кнопочных телефонов на современные смартфоны.

Изучив обезличенные данные big data, специалисты МегаФона пришли к выводам, что большая часть пенсионеров региона активно использует смартфоны. За последние два года доля пользователей в возрасте 60+, перешедших на гаджеты, выросла на 17% и составила почти 20% от всех пользователей современными мобильными устройствами. Самыми популярными стали модели Samsung Galaxy A10, Huawei Honor 7A, Xiaomi Redmi 7A.

Вместе с тем почти в два раза выросло потребление интернет-трафика среди возрастной аудитории. Год назад каждый житель Тверской области старше 60 лет скачивал в среднем по 2,7 Гб в месяц, что сопоставимо с прослушиванием 20 песен ежедневно. К октябрю 2021 года этот показатель увеличился до 4,4 Гб, использовав которые, можно, например, посмотреть 2-3 фильма в хорошем качестве. 70% трафика пришлось на 4G. Самые активные «качающие» 4G-пользователи среди пожилых абонентов зафиксированы в Калининском, Бологовском и Конаковском районах.