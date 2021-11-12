Квартирный вор украл шуповерт у жителя Твери

Подозреваемый доставлен в полицию Фото: Василий ХОДАРЕВ

В Московский отдел полиции обратился 31-летний житель Твери и сообщил, что из его квартиры украли шуруповёрт.

Полицейские в ходе розыска установили злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель.

Мужчина выпивает и перебивается случайными заработками, постоянного места жительства не имеет. Фигуранта нашли на одной из стройплощадок в Калининском районе.

Выяснилось, что в день происшествия подозреваемый ходил по квартирам в поисках работы. Один из хозяев после общения с мужчиной не запер входную дверь, злоумышленник вернулся и похитил из прихожей шуруповёрт.

По статье "Кража" на него завели уголовное дело.