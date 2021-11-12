В Твери в мультимедийном парке «Россия – Моя история» обустроят зоны для общепита и торговли

Вид на здание парка. Фото: ПТО

11 ноября губернатор Игорь Руденя на рабочей встрече в обсудил с областными чиновниками развитие мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история». Конкретно - второй этап строительства.

За лето силами Минобороны было возведено и сдано основное здание мультимедийного парка, благоустроена территория, выполнены работы по капремонту фасадов и кровли расположенных рядом административного здания и спортзала.

- Второй этап работ включает устройство зон общественного питания, торговли, детской площадки, амфитеатра, фотозоны. Планируется создать на этой площадке региональный молодёжный кластер, где разместят офисы волонтёрских и патриотических общественных организаций, - рассказала пресс-служба областного правительства.

Также сообщается, что продолжается создание экспозиций:

- В разработке контента участвуют члены консультативной группы, специалисты Тверского государственного университета, подведомственных структур Министерства культуры и министерства туризма Тверской области. Также свои предложения представили муниципальные образования Верхневолжья.

Основу экспозиции составят выставки «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия – Моя история. 1945 – наши дни» и история районов Верхневолжья. На данный момент идет разработка регионального контента мультимедийного парка.

Отметим, что частично экспозиция уже создана. В сентябре в этом убедился председатель Патриаршего совета по культуре, глава Псковской митрополии Тихон (Шевкунов).

Как в прямом телеэфире сообщил губернатор, парк откроется для массового посещения с января 2022 года.

СПРАВКА КП

Парк «Россия – Моя история» – это современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий представлен официальный взгляд властей на историю страны с древнейших времён до наших дней. Реализация проекта – инициатива Президента РФ Владимира Путина. В настоящее время подобные объекты созданы в 23 городах России, в Центральном федеральном округе – только в Москве и Твери.