В Твери следователи раскрыли коррупционное преступление на 1,6 миллионов рублей

Имущество обвиняемого арестовано Фото: Анастасия Осипова

Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование коррупционного преступления (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России.

Следствием установлено, что 21 августа 2021 года житель Твери выступил посредником в организации встречи и передаче директором коммерческой организации взятки сотруднику правоохранительных органов. Мужчина передал наличными 1 млн 650 тыс рублей с предложением о прекращении уголовного дела.

В ходе расследования уголовного дела следователем СКР совместно с сотрудниками УФСБ России по Тверской области проведены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, имущество обвиняемого на сумму более 3 млн рублей арестовано.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.