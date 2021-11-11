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Звезды11 ноября 2021 19:32

В Спасо-Преображенском соборе Твери открылась фотовыставка «Ритмы веры»

В экспозиции - фото о вере, церкви и кошках
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Тридцать фотографий рассказывают о современной жизни епархии. Фото: tvereparhia.ru

Тридцать фотографий рассказывают о современной жизни епархии. Фото: tvereparhia.ru

Выставка, развернувшаяся в стенах Спасо-Преображенского собора, посвящена юбилею - 750-летию образования Тверской епархии. В экспозиции представлены работы фотографов и сотрудников епархиальной пресс-службы - Евгения Комарова, Николая Савельева, диакона Евгения Некрасова, Алексея Видинеева и Константина Шнурова.

Тридцать фотографий рассказывают о современной жизни одной из древнейших епархий на Русской земле.

"Фотографы хотели показать, что вера — не что-то застывшее навеки. Повторяющиеся и видоизменяющиеся события церковного круга образуют определенный ритм жизни верующего и живущего духовной жизнью человека. Этот ритм веры, подобно ритму красивой музыки, создает особенную атмосферу и мироощущение", - рассказывает пресс-служба Тверской епархии.

Интересно, что несколько снимков посвящены кошкам, которые живут при храмах и монастырях.

Выставку можно посетить с 10 по 14 ноября, она открыта с 18:00 до 20:00.