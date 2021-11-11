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Происшествия11 ноября 2021 18:23

Жители Тверской области за сутки перевели мошенникам 1,6 млн рублей

Возбуждены уголовные дела
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мошенники обманули граждан на 1,6 млн рублей

Мошенники обманули граждан на 1,6 млн рублей

Фото: Анастасия Осипова

В Тверской области за сутки телефонные мошенники обманули граждан на 1,6 млн рублей. В большинстве случаев звонившие представлялись сотрудниками службы безопасности банка.

33-летний житель Кимрского района перевел аферистам 469 550 рублей, 145 000 рублей перевела 43-летняя жительница города Бологое и 20 000 рублей - 56-летняя жительница Твери.

Также, под видом сотрудника банка мошенник убедил 41-летнюю жительницу Ржева оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счёт". Сумма ущерба составила 460 000 рублей. Звонивший убедил женщину приехать в Тверь, чтобы разблокировать карту, потерпевшая выполнила указания и перевела мошеннику еще 200 000 рублей. Потом взяла второй кредит и отправила 550 000 рублей на электронный кошелёк. А после установки мобильного приложения с ее счета списали еще 44 000 рублей.

Другая жительница Ржевского района лишилась подобным образом 146 000 рублей. Еще по 50 000 лишились жители Торжокского и Удомельского районов.

По всем перечисленным случаям возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".