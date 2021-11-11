Неизвестные пытались воспрепятствовать работе редакций медиахолдинга «На Озёрной» в Твери

Сотрудники редакций не могли покинуть здание, дверь заблокировали неизвестные. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В конце рабочего дня 11 ноября в редакции медиахолдинга «На Озёрной» произошло ЧП. Неизвестные лица, с целью препятствования деятельности Тверской объединённой редакции сайта и газеты «Комсомольска правда», редакции «Аргументы и факты - Тверь» и редакции «Твоё Информационное агентство» («ТИА»), заблокировали дверь здания на Озёрной, 11-а, где размещаются редакции этих СМИ. Сотрудники не могли выйти из здания.

Сами неизвестные закрылись в помещении на третьем этаже и на контакт с сотрудниками редакций не шли, объясняя это «антитеррористическими действиями». Несколько позже они покинули здание через чёрный выход в кафе, располагающемся на первом этаже. Работники кафе любезно пропустили на улицу и сотрудников СМИ. Но дверь в редакцию так и осталась заблокированной. Одной из работниц радио «Комсомольская правда» стало плохо и она отправилась домой. Остальные сотрудники редакций остались на месте ждать приезда полиции.

Развитие событий: сотрудники полиции приехали к зданию медиахолдинга и приняли заявление о случившемся. Московским отделом полиции УМВД по городу Твери организована проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.