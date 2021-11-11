Житель Тверской области убил знакомого и закопал в лесу

В пьяной драке мужчина убил знакомого Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по статье "Убийство" в отношении жителя деревни Озера Удомельского городского округа.

В лесу около поселка был обнаружен череп человека. О находке в полицию сообщил прохожий. В ходе расследования установлено, что кости принадлежат убитому в 2020 году местному жителю. С мужчиной 1978 года рождения в пьяной драке расправился собутыльник, а тело спрятал в лесу.

Фигурант задержан и допрошен. Место преступления осмотрели полицейские и следователи. Собраны улики, назначены экспертизы.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Ведется следствие.