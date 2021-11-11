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Общество11 ноября 2021 16:39

В Тверской области 11 ноября коронавирусом заразились 400 человек

человек От COVID-19 за минувшие сутки умерли 8 человек
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Число больных коронавирусом продолжает увеличиваться в регионе.

Число больных коронавирусом продолжает увеличиваться в регионе.

Фото: ПТО

По данным на 11 ноября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 400 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 81 069 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 313 человек. Всего с начала пандемии 67 978 жителей излечились от коронавируса. 1926 человек скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 8 человек. На карантине - 11165, +49 за сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 505 046 человек, за последние сутки – 4 348 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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