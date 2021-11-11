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Происшествия11 ноября 2021 15:16

Тело мужчины нашли на улице Лукина в Твери

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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По факту гибели мужчины следователи проводят проверку

По факту гибели мужчины следователи проводят проверку

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

7 ноября в Твери на улице Лукина был обнаружен труп мужчины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники полиции. Опрошены свидетели.

Установлено, что мужчина 1984 года рождения. По факту его гибели Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится процессуальная проверка.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.