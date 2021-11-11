Женщина и мужчина пытались изнасиловать маленькую девочку в Тверской области

Женщину и мужчину осудили за попытку изнасилования ребенка Фото: Виктор Пилицкий

10 ноября Лихославльский районный суд поставил точку в уголовном деле в отношении мужчины и женщины, совершивших тяжкое преступление.

В ноябре 2020 года подсудимые пытались изнасиловать девочку, не достигшую 14 лет, и совершили иные насильственные действия сексуального характера.

По ст. 132 ч. 4 п. «б», ст. 30 ч. 3 – ст. 131 ч. 4 п. «б» УК РФ сул назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 9 месяцев.

В отношении женщины экспертиза показала, что она страдает психическим расстройством. По решению суда она освобождена от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение.

- Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.