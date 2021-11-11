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Происшествия11 ноября 2021 14:28

Женщина украла выручку у продавца в магазине Тверской области

Ущерб составил 110 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина украла в магазине 110 000 рублей

Женщина украла в магазине 110 000 рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию обратилась продавец магазина в Торжокском районе и рассказала, что из торгового зала у нее украли сумку с выручкой. Ущерб составил 110 000 рублей.

Оказалось, что в день происшествия потерпевшая заступила на рабочую смену и, открывая ключом дверь магазина, выронила кошелек с деньгами. Обнаружив пропажу, она обратилась в полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что 51-летняя жительница села Выдропужск приехала утром в магазин и подобрала сумку. Подозреваемая созналась в содеянном, часть денег она потратила, остальное вернула.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.