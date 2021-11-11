Прокуратура нашла в Тверской области опасную детскую площадку

Нарушения устранены после вмешательства прокуратуры Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кашинском городском саду прокуратура выявила нарушения законодательства при содержании детской игровой площадки.

В ходе проверки установлено, что игровой комплекс не находился на балансе города и имеет видимые дефекты - выступающую арматуру.

Межрайонным прокурором главе Кашинского городского округа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены, детская площадка включена в реестр муниципального имущества.