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Общество11 ноября 2021 13:31

Прокуратура нашла в Тверской области опасную детскую площадку

Нарушения устранены
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Нарушения устранены после вмешательства прокуратуры

Нарушения устранены после вмешательства прокуратуры

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кашинском городском саду прокуратура выявила нарушения законодательства при содержании детской игровой площадки.

В ходе проверки установлено, что игровой комплекс не находился на балансе города и имеет видимые дефекты - выступающую арматуру.

Межрайонным прокурором главе Кашинского городского округа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены, детская площадка включена в реестр муниципального имущества.