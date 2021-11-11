В Тверской области 100-летний юбилей отмечает участница Великой Отечественной войны

Это снимок десятилетней давности... Тогда, в 90 лет Александра Ивановна еще ходила за грибами. Фото: предоставлено ПТО

11 ноября 100 лет исполнилось жительнице Тверской области, участнице Великой Отечественной войны Александре Ивановне Струковой. Губернатор Игорь Руденя направил ей свои поздравления.

- Вы прошли долгий, славный трудовой путь, внесли значительный личный вклад в нашу общую Победу, в мирное время отдали немало сил ради процветания родного края. Любовь к Родине, верность долгу стали залогом Вашего долголетия,- отметил, обращаясь к Александре Ивановне, глава региона.

Александра Струкова родилась в городе Кимры, там проживает и сегодня.

Во время Великой Отечественной войны она была счетоводом на военно-торговой базе 3 ударной армии 75395 воинской части. В послевоенное время работала бухгалтером, контролёром и кладовщиком.

Александра Ивановна награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова.