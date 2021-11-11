Роспотребнадзор советует покупателям проявлять осторожность в дни распродаж в Тверской области

Будьте бдительны в дни глобальных распродаж Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

11 ноября в офлайн и онлайн-магазинах стартовали глобальные распродажи "11.11". Скидки будут актуальны несколько дней, торговые площадки предлагают заманчивые цены. В связи с этим Роспотребнадзор Тверской области призвал потребителей проявить осмотрительность при совершении покупок в дни распродаж и напомнил о правилах продажи и возврата товара.

- От товара, купленного в интернет-магазине, в том числе, в рамках акции "11.11" или "черная пятница", потребитель вправе отказаться в любое время до его передачи потребителю продавцом, а после передачи товара - в течение семи дней (если в отношении приобретенного товара сохранен его товарный вид, потребительские свойства). Это правило не распространяется только на лекарства, - отмечают специалисты ведомства.

В дни распродаж не стоит терять бдительность в погоне за выгодной ценой. При покупке проверяйте цену на товар со скидкой у других продавцов (в особенности в интернет-магазинах), обращайте внимание на сроки и стоимость доставки товара до его оплаты, изучайте информацию о товаре и продавце, избегайте навязывания дополнительных товаров и услуг.

Не вводите свои персональные данные и данные банковских карт и пароли на фишинговых и подозрительных сайтах.

Остерегайтесь мошенников. Приятных покупок!