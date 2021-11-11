В Тверской области скончался депутат и создатель секции радиопеленгации «охота на лис» в Удомле

Владимир Игнатьев ушел из жизни на 71 году. Фото: VK/Администрация Удомельского городского округа

9 ноября 2021 года на 71 году ушел из жизни Владимир Игнатьев, депутат Удомельской городской Думы. Об этом сообщила администрация Удомельского городского округа.

Владимир Ипатович родился 12 октября 1951 года в Туркменской ССР. После окончания Ивановского энергетического техникума приехал в Удомлю в 1985 году. Много лет работал на КАЭС, в том числе председателем председателем профкома. Имеет Благодарности и Почетные грамоты Министра по атомной энергетике и гендиректора Концерна «Росэнергоатом».

Владимир Игнарьев являлся мастером спорта РФ по спортивной радиопеленгации. Он создал и возглавлял секцию спортивной радиопеленгации «охота на лис» в Удомле. Подготовил пять чемпионов Европы и Мира среди юношей и девушек по этому интересному виду спорта. Его суть - с помощью карты местности, компаса и специального радиоприемника найти спрятанные на местности радиопередатчики.

Четырежды избирался депутатом представительных органов Удомли и Удомельского района.