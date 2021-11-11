В Тверской области ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Сергей Серов

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Сергей Серов Фото: Евгений КУЦ

10 ноября на 95-ом году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Сергей Николаевич Серов. Соболезнования родным и близким выразил губернатор Игорь Руденя.

- Ушел из жизни человек, чьи заслуги перед Родиной невозможно переоценить. Сергей Николаевич был олицетворением поколения победителей, людей, посвятивших себя беззаветному служению Отечеству, чьи ратные и трудовые подвиги дают нам пример великого мужества, патриотизма, ответственности за судьбу родной земли, – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

В годы войны Сергей Николаевич служил в отдельной разведывательно-самокатной роте 8-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Первую награду получил в бою за взятие плацдарма на Днепре. В 16-летнем возрасте Сергей Николаевич заслужил орден Боевого Красного Знамени. Затем – орден Красной Звезды за взятие Кишинева, орден Отечественной войны второй степени за взятие Будапешта, орден Отечественной войны первой степени за взятие Вены, орден Отечественной войны первой степени за взятие Берлина. Кроме того, ветеран был награжден рядом других наград, в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги».