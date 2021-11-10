В Твери разыскивают свидетелей ДТП с "Рено" и "Мицубиси" в Беляковском переулке

Сообщите, если что-то знаете об этом ДТП! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП произошло 9 ноября в 10:40 в Беляковском переулке у дома №48 (напротив магазина "Тритон"). Красный "Renault Logan" во время манёвра задел и повредил припаркованный "Mitsubishi Lancer X" серого цвета. Водитель "Рено" с места ДТП скрылся.

Если вы стали свидетелем данной аварии или располагаете какой-либо информацией о виновнике ДТП, сообщите об этом по телефону в ГИБДД: 8-915-743-27-10, или по телефону 8-904-351-58-05 (Эдуард).