На водоеме в Твери построили зимний домик для уток

Домик для уток в Брусилово Фото: vk.com/brusilovo.tver

Зима не за горами и жители Твери решили позаботиться о пернатых сеседях. На водоеме в ЖК "Брусилово" появился зимний домик для уток. Фотографии появились в сообществе ЖК "Брусилово" Официальная группа г.Тверь.

Жители надеются, что аккуратный деревянный домик-кормушка придется по нраву обитателям пруда и надежно укроет их от ветра и холода.

Кстати, похожие домики в прошлом году появились на пруду в Ржеве. Новые жилищные условия утки оценили, и домики превратились в настоящий утиный квартал.