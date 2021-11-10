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Дом. Семья10 ноября 2021 18:02

На водоеме в Твери построили зимний домик для уток

Конструкция появилась в микрорайоне "Брусилово"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Домик для уток в Брусилово Фото: vk.com/brusilovo.tver

Домик для уток в Брусилово Фото: vk.com/brusilovo.tver

Зима не за горами и жители Твери решили позаботиться о пернатых сеседях. На водоеме в ЖК "Брусилово" появился зимний домик для уток. Фотографии появились в сообществе ЖК "Брусилово" Официальная группа г.Тверь.

Жители надеются, что аккуратный деревянный домик-кормушка придется по нраву обитателям пруда и надежно укроет их от ветра и холода.

Кстати, похожие домики в прошлом году появились на пруду в Ржеве. Новые жилищные условия утки оценили, и домики превратились в настоящий утиный квартал.