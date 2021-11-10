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Общество10 ноября 2021 17:05

В Тверской области ветерану войны Анастасии Сорокиной исполнился 101 год

С днем рождения Анастасию Павловну поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Ветерану войны Анастасии Сорокиной исполнился 101 год

Ветерану войны Анастасии Сорокиной исполнился 101 год

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

10 ноября 101 год исполнился участнице Великой Отечественной войны, жительнице Вышнего Волочка Анастасии Павловне Сорокиной. С днем рождения ветерана поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Низкий Вам поклон за преданность Отчизне, мужество, безграничную веру в Победу. Эти качества провели ваше поколение сквозь огонь сороковых, дали силу отстоять мир и свободу для нашей Родины. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, – отметил глава региона.

Анастасия Павловна во время войны работала фельдшером Ораниенбаумского военкомата 11-й железнодорожной бригады и в управлении 11-й железнодорожной бригады Волховского фронта.

В послевоенные годы трудилась старшей медсестрой в детских яслях №1 Вышнего Волочка. Удостоена Ордена Отечественной войны II степени, медали Жукова, медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».