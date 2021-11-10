В Тверской области отремонтировали участок «Пушкинского кольца Верхневолжья»

Вид на участок трассы сверху. Фото: ПТО

В этом году впорядок приведен 33-километровый участок дороги Торжок – Высокое – Берново – Старица. Она является частью туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья».

Как сообщила пресс-служба областного правительства, ремонт этой дороги проводился поэтапно:

- С 2018 по 2019 годы был отремонтирован участок в 25 км.

Таким образом, в целом за три года в порядок привели 58 км автотрассы.

Всего в 2021 году в надлежащее состояние приведено 178 километров региональных дорог, ведущих к туробъектам. Это участки дорог Осташков – Селижарово – Ржев, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, Торжок – Осташков, Осташков – Волговерховье.