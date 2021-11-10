В Твери завершается приемка отремонтированных в 2021 году дорог

В Твери комиссия проводит проверку дорог Фото: администрация Твери

В Твери проходит приёмка дорог, отремонтированных в 2021 году дорог. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»и завершены на всех 70 объектах.

В рабочую комиссию входят сотрудники администрации города, представители контролирующих органов и общественности. Все выявленные замечания передаются подрядчику для устранения. Комиссии проведены на 67 объектах.

Дополнительно проведены работы по ремонту покрытия проезжей части улицы Коминтерна (на участке от Зеленого проезда до Промышленного проезда), покрытия тротуаров на улице Терещенко, улице Баррикадной и на улице Александра Степанова. Там также ведется проверка комиссии.