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Общество10 ноября 2021 16:44

В Тверской области сотрудникам ГИБДД вручили почетные грамоты

Госавтоинспекция поздравляет всех сотрудников органов внутренних дел с праздником
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция поздравляет всех сотрудников органов внутренних дел с наступившим праздником Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция поздравляет всех сотрудников органов внутренних дел с наступившим праздником Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Управлении ГИБДД УМВД России по Тверской области состоялись праздничные мероприятия по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

В актовом зале ведомства, на торжественном собрании начальник Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Дмитрий Арзанов поздравил личный состав Госавтоинспекции. Отличившимся сотрудникам подразделений области были вручены почетные грамоты. Госавтоинспекция Тверской области поздравляет всех сотрудников органов внутренних дел с наступившим праздником, желает крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, мира и спокойствия в семьях.