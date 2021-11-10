В прокуратуре Московского района Твери состоится прием дольщиков

В прокуратуре состоится прием дольщиков Фото: архив "КП"

17 ноября начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Юрий Орлов вместе с начальником отдела Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций Анастасией Венжановой проведет прием жителей Московского района по вопросам участия в долевом строительстве многоквартирных домов.

Часы приема: с 15:00 до 17:00. Мероприятие состоится в формате видеоконференцсвязи.

Предварительная запись по телефонам: 8-48-22-50-60-32, 50-60-36.