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Общество10 ноября 2021 16:08

В прокуратуре Московского района Твери состоится прием дольщиков

Мероприятие назначено на 17 ноября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В прокуратуре состоится прием дольщиков Фото: архив "КП"

В прокуратуре состоится прием дольщиков Фото: архив "КП"

17 ноября начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Юрий Орлов вместе с начальником отдела Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций Анастасией Венжановой проведет прием жителей Московского района по вопросам участия в долевом строительстве многоквартирных домов.

Часы приема: с 15:00 до 17:00. Мероприятие состоится в формате видеоконференцсвязи.

Предварительная запись по телефонам: 8-48-22-50-60-32, 50-60-36.