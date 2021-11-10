Губернатор Игорь Руденя наградил полицейских Тверской области

Глава региона наградил сотрудников правопорядка в день их профессионального праздника. Фото: ПТО

10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, в Управлении МВД РФ по Тверской области чествовали полицейских. Губернатор Игорь Руденя поздравил правоохранителей и ветеранов с профессиональным праздником и вручил награды за добросовестную службу.

- Мы чествуем тех, кто надежно стоит на страже законности и правопорядка в нашей стране, невзирая на риск, защищает жизнь и безопасность граждан, - сказал Игорь Руденя. - Адресуем самые теплые слова ветеранам правоохранительных органов. Это люди, которые своим отношением к службе, порядочностью и непримиримостью к нарушениям закона задали высокий стандарт профессионализма. Сегодня заложенные ветеранами традиции честного и самоотверженного служения своему народу и Родине являются прочным фундаментом эффективной и слаженной работы сотрудников органов внутренних дел.

- Благодарю всех, кто несет службу в Тверской области, за преданность профессии и самоотверженный труд, - обратился к коллегам начальник УМВД РФ по Тверской области Петр Пырх. – Вы день и ночь защищаете мирную жизнь, оберегаете законные права граждан. Сегодня в Управлении МВД России по Тверской области работают тысячи высококвалифицированных специалистов. Благодаря этим людям раскрываются преступления, обеспечивается защита жителей региона».

Памятного знака губернатора «За доблестную службу в Тверской области» удостоена подполковник полиции Анна Рындина - заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Тверской области - начальник отделения по делам несовершеннолетних.

Благодарности губернатора вручены майору юстиции Ирине Зайцевой, майору полиции Василию Клунко, старшему лейтенанту полиции Василию Коркину, майору полиции Андрею Леонову.

За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в службе сотрудникам ОВД также переданы нагрудные знаки «Почетный сотрудник МВД», медали «За безупречную службу в Министерстве внутренних дел Российской Федерации», наградное оружие, почетные грамоты МВД РФ.

По итогам 9 месяцев 2021 года в Тверской области снизился уровень преступности.

Улучшается материально-техническая база органов внутренних дел. Сегодня автопарк подразделений полиции региона пополнили 68 служебных автомобилей. Всего же с 2017 года для подразделений УМВД России по Тверской области приобретено около 300 машин.