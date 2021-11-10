IХ Фаддеевские образовательные чтения стартовали в Твери

Программа чтений включает доклады на темы духовности и мировой политики, современного нравственного воспитания детей. Фото: tvereparhia.ru

С 10 по 12 ноября в Тверской области проходит региональный этап IХ Фаддеевских образовательных чтений. Цель этого регулярного мероприятия - выявление и обсуждение актуальных вопросов сотрудничества церкви, светского общества и государства, укрепление взаимодействия светской и церковной образовательных систем, поиск решения различных задач, стоящих перед современным обществом.

Программа чтений включает доклады на темы духовности и мировой политики, современного нравственного воспитания детей и другие. В рамках чтений состоятся практико-ориентированные семинары и круглые столы. Участие в них примут педагоги, духовенство, студенты. Полная программа IХ Фаддеевских образовательных чтений в Тверской области опубликована на сайте епархии.

Приветствие организаторам и участникам мероприятия направил губернатор Игорь Руденя. «В рамках Фаддеевских образовательных чтений поднимаются вопросы воспитания и просвещения молодежи с опорой на нравственные и семейные ценности нашего народа, традиции беззаветного служения Родине. Мероприятие позволяет участникам обменяться педагогическим опытом, найти новые формы взаимодействия образовательных, религиозных и общественных организаций в таких важных направлениях, как формирование у детей и подростков бережного отношения к своим корням, гордости историческим, культурным и духовным наследием Верхневолжья и всей России», – отмечается в приветственном слове.