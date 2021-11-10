Сливочное масло с запрещенным консервантом продавали в Тверской области

В сливочном масле нашли консерванты Фото: Андрей МИНАЕВ

Недопустимый консервант выявлен специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в продукте, который доставили на исследование из магазина в Вышнем Волочке.

Пробы были отобраны специалистами территориального Управления Россельхознадзора.

Масло "Крестьянское 72,5%" и "Традиционное 82,5%" было произведено в Московской области.

По результатам исследований установлено, что в образцах содержится сорбиновая кислота, что является нарушением требований регламента Таможенного союза.

Результаты проверки направлены в надзорные ведомства для принятия мер.