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Общество10 ноября 2021 15:29

Сливочное масло с запрещенным консервантом продавали в Тверской области

Нарушения выявлены в Вышнем Волочке
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В сливочном масле нашли консерванты

В сливочном масле нашли консерванты

Фото: Андрей МИНАЕВ

Недопустимый консервант выявлен специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в продукте, который доставили на исследование из магазина в Вышнем Волочке.

Пробы были отобраны специалистами территориального Управления Россельхознадзора.

Масло "Крестьянское 72,5%" и "Традиционное 82,5%" было произведено в Московской области.

По результатам исследований установлено, что в образцах содержится сорбиновая кислота, что является нарушением требований регламента Таможенного союза.

Результаты проверки направлены в надзорные ведомства для принятия мер.