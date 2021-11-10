Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 ноября 2021 14:11

Житель Твери искал попутчиков и попал на мошенников

Мужчину обманули на 28 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителя Твери обманули виртуальные мошенники

Жителя Твери обманули виртуальные мошенники

Фото: Александр Новиков

В Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратился местный житель и рассказал, что забронировал поездку через приложение поиска попутчиков. С ним связался "водитель", предложил уточнить детали поездки в другом приложении и отправил ссылку для подтверждения бронирования и оплаты поездки.

Потерпевший ввел данные карты на стороннем сайте и лишился 28 000 рублей.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищет полиция.