Житель Твери искал попутчиков и попал на мошенников

Жителя Твери обманули виртуальные мошенники Фото: Александр Новиков

В Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратился местный житель и рассказал, что забронировал поездку через приложение поиска попутчиков. С ним связался "водитель", предложил уточнить детали поездки в другом приложении и отправил ссылку для подтверждения бронирования и оплаты поездки.

Потерпевший ввел данные карты на стороннем сайте и лишился 28 000 рублей.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищет полиция.