Агропредприятиям Тверской области выделят субсидии

В регионе власти продолжат оказывать поддержку аграриям. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Господдержка аграриев, занимающихся молочным животноводством, кролиководством, производством зерновых и зернобобовых культур, обсуждалась на заседании регионального правительства 9 ноября.

- Прежде всего, это выполнение наших обязательств, данных при посещении муниципальных образований, - отметил губернатор Игорь Руденя, комментируя вопрос представителям СМИ - Это поддержка предпринимателей, фермеров, которые работают на территории тверского региона.

Хозяйствам, занимающимся выращиванием пшеницы, ржи, ячменя, положены субсидии из расчета 185 рублей за одну тонну произведенных и реализованных зерновых культур. На эти средства претендуют 15 предприятий из Бежецкого, Калязинского, Конаковского, Старицкого, Ржевского районов, Кашинского городского округа, Краснохолмского и Лихославльского муниципальных округов. По прогнозу они реализуют 47,7 тыс. тонн зерновых культур.

Ставка субсидии за увеличение производства и реализации зерновых и зернобобовыхпо составляет 500 рублей на одну тонну произведенных культур. Потенциальные получатели поддержки - 19 хозяйств из 12 муниципалитетов региона.

Также в Верхневолжье стимулируют увеличение посевной площади и объёмов производства озимого зерна. Поддержку планируется предоставить 15 предприятиям отрасли из девяти районов. За последние четыре года объём производства зерна озимых зерновых культур вырос в тверском регионе почти в два раза - с 13 тыс. тонн в 2018 году до 25,5 тыс. тонн в 2021-м.

Занимающимся молочным животноводством хозяйствам предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования. Получатели субсидии - 25 предприятий, расположенные в 13 муниципалитетах, в том числе в Лесном, Весьегонском и Западнодвинском, Оленинском муниципальных округах, Спировском районе и других.

Кроме того, в Тверской области выделяют средства на возмещение части затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов. Ставка субсидии составляет 7,5 рублей за 1 кг произведенной и реализованной продукции.