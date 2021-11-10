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Общество10 ноября 2021 11:06

Губернатор поздравил полицейских Тверской области с профессиональным праздником

Сегодня - День сотрудника органов внутренних дел
Алексей АНДРЕЕВ
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Игорь Руденя поздравил тверских полицейских.

Игорь Руденя поздравил тверских полицейских.

Фото: ПТО

10 ноября в 2021 году в календаре отмечен как День сотрудника органов внутренних дел. В связи с этим тверских полицейских поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В истории Управления внутренних дел Тверской области немало ярких и героических страниц, примеров мужества, стойкости и самопожертвования. За плечами многих тверских полицейских - достойное выполнение самых сложных и ответственных заданий. Благодарю ветеранов правоохранительных органов за честную службу Родине, за то, что через всю жизнь пронесли такие качества, как глубокое уважение к людям и личная порядочность. Сегодня сотрудники полиции, сохраняя славные традиции, укрепляют авторитет органов внутренних дел, с честью решают поставленные задачи, вносят свой вклад в обеспечение стабильного развития Тверской области и всей России, успешную реализацию национальных проектов. Желаю вам новых успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия! - обратился к сотрудникам и ветеранам областного УМВД глава региона.