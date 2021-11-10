Жителя Ржева осудили за ДТП с пешеходом

Фигурант получил 4 года колонии Фото: архив "КП"

В Тверской области реальный срок получил житель Ржева за совершение ДТП.

Авария произошла осенью 2019 года. На автомобиле FORD FOCUS в темное время суток, на скорости не менее 91 км/ч, водитель наехал на пешехода, который шел по нерегулируемому пешеходному пешеходу. 43-летний мужчина до сих пор проходит реабилитацию после полученных травм, а водитель тогда с места аварии скрылся, но был разыскан.

По «б» части 2 статьи 264 УК РФ фигурант уголовного дела признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима. С виновного взысканы 750 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.