Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 ноября 2021 10:47

Жителя Ржева осудили за ДТП с пешеходом

Мужчина получил 4 года колонии
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фигурант получил 4 года колонии Фото: архив "КП"

Фигурант получил 4 года колонии Фото: архив "КП"

В Тверской области реальный срок получил житель Ржева за совершение ДТП.

Авария произошла осенью 2019 года. На автомобиле FORD FOCUS в темное время суток, на скорости не менее 91 км/ч, водитель наехал на пешехода, который шел по нерегулируемому пешеходному пешеходу. 43-летний мужчина до сих пор проходит реабилитацию после полученных травм, а водитель тогда с места аварии скрылся, но был разыскан.

По «б» части 2 статьи 264 УК РФ фигурант уголовного дела признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима. С виновного взысканы 750 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.