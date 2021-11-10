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Общество10 ноября 2021 10:39

В школах Твери нашли фальсификат молочных продуктов

Проверку не прошли творог и сливочное масло
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Молочные продукты не прошли проверку

Молочные продукты не прошли проверку

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В школах Твери специалисты территориального Управления Россельхознадзора провели отбор проб молочной продукции.

Образцы были направлены в Тверскую межобластную ветлабораторию для исследований. В ходе проверки установлено, что сливочное масло из Московской области и творог из Тверской области являются фальсификатом. В составе продуктов содержатся заменители молочных жиров.

Полученные результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.