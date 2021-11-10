В школах Твери нашли фальсификат молочных продуктов

Молочные продукты не прошли проверку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В школах Твери специалисты территориального Управления Россельхознадзора провели отбор проб молочной продукции.

Образцы были направлены в Тверскую межобластную ветлабораторию для исследований. В ходе проверки установлено, что сливочное масло из Московской области и творог из Тверской области являются фальсификатом. В составе продуктов содержатся заменители молочных жиров.

Полученные результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.