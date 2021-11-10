Двое мужчин под одеждой вынесли товар из магазина в Тверской области

Подозреваемые задержаны Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратились администраторы магазинов в Вышнем Волочке и сообщили о кражах продуктов.

Полицейские в ходе розыска установили, что злоумышленники приезжали на автомобиле «Лада Приора», заходили в магазин, брали с витрины товары и под одеждой выносили из торговых залов.

Автомобиль, подходящий под описание разыскиваемого, был остановлен по ориентировке в черте города Вышний Волочёк сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области.

В автомобиле оперативники обнаружили и изъяли 50 упаковок кофе. Двое жителей ближнего зарубежья 28 и 38 лет были задержаны.

По статье "Кража" на фигурантов завели уголовное дело.