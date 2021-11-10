Тверские полицейские принимают поздравления с Днём сотрудников органов внутренних дел

Свой праздник большинство полицейских проведёт на работе. Фото: Олег ЗОЛОТО

10 ноября тверские полицейские, вместе со своими коллегами по всей стране, отмечают профессиональный праздник - День полиции или День сотрудника органов внутренних дел, как именуется он официально.

Этот праздник, называвшийся Днём милиции, появился ещё в Советском Союзе - в 1962 году. Дату определили не случайно - 10 ноября 1917 года было подписано постановление о создании рабочей милиции.

"КП"-Тверь" поздравляет всех сотрудников и ветеранов тверской полиции с их праздником. Ежедневно полицейские ведут сложную, кропотливую, а порой и очень опасную работу по охране порядка, спокойствия и нашего благополучия. Случается - рискуют жизнями. Редакция "КП"-Тверь" желает тверским полицейским, чтобы их "незримый бой" всегда заканчивался победой, семья была им надёжным тылом, а все заслуги отмечались по достоинству!

А всем нашим читателям напомним - сегодня - последний день, когда мы можем проголосовать за участкового уполномоченного из Осташкова Владимира Абдурахманова в конкурсе "Народный полицейский - 2021". Поддержите нашего конкурсанта!