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Общество10 ноября 2021 8:30

Тверские полицейские принимают поздравления с Днём сотрудников органов внутренних дел

Свой профессиональный праздник полицейские отмечают 10 ноября
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Свой праздник большинство полицейских проведёт на работе.

Свой праздник большинство полицейских проведёт на работе.

Фото: Олег ЗОЛОТО

10 ноября тверские полицейские, вместе со своими коллегами по всей стране, отмечают профессиональный праздник - День полиции или День сотрудника органов внутренних дел, как именуется он официально.

Этот праздник, называвшийся Днём милиции, появился ещё в Советском Союзе - в 1962 году. Дату определили не случайно - 10 ноября 1917 года было подписано постановление о создании рабочей милиции.

"КП"-Тверь" поздравляет всех сотрудников и ветеранов тверской полиции с их праздником. Ежедневно полицейские ведут сложную, кропотливую, а порой и очень опасную работу по охране порядка, спокойствия и нашего благополучия. Случается - рискуют жизнями. Редакция "КП"-Тверь" желает тверским полицейским, чтобы их "незримый бой" всегда заканчивался победой, семья была им надёжным тылом, а все заслуги отмечались по достоинству!

А всем нашим читателям напомним - сегодня - последний день, когда мы можем проголосовать за участкового уполномоченного из Осташкова Владимира Абдурахманова в конкурсе "Народный полицейский - 2021". Поддержите нашего конкурсанта!