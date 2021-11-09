Водитель сгорел в машине после ДТП в Тверской области

В ДТП погиб водитель "Рено" Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло вечером, 9 ноября, в Зубцовском районе на 3 км автодороги Зубцов-Крупцово-Тверь-Ржев.

Водитель "Рено Логан" выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с "УАЗом" (буханкой).

В результате столкновения иномарка съехала с дороги и загорелась. Водитель погиб. Двух человек из "УАЗа" доставили в Ржевскую ЦРБ.

Госавтоинспекция призывает водителей не совершать обгон, если дорога не просматривается на достаточном расстоянии.

Будьте внимательны и осторожны, особенно при ухудшении погодных условий.