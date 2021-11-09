В правительстве Тверской области обсудили дополнительные меры по повышению объемов вакцинации от коронавируса

В регионе продолжается массовая вакцинация граждан от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 ноября губернатор Игорь Руденя провел заседании регионального оперштаба. Обсуждались вопросы увеличения объемов вакцинации, текущая эпидситуация и другие вопросы.

Какие конкретно дополнительные меры собираются предпринять областные власти для роста объемов вакцинации от коронавируса в регионе, пока не сообщается.

Всего в Верхневолжье на сегодняшний день вакцинировались 495 544 человека, за последние сутки прививку сделали 4 010 жителей региона.

В Тверской области граждане могут вакцинироваться в 57 пунктах. Записаться на прививку можно пятью способами: через МФЦ, на портале «Госуслуги», по телефону 122, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи сделать прививку в Твери можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Также 9 ноября о последних новостях в сфере вакцинации от коронавируса на пресс-конференции журналистам рассказали главный эпидемиолог регионального Минздрава Александр Раздорский и главврач областного лечебно-реабилитационного центра Александр Старцев. Подробности, в том числе о том, каков сегодня процент коллективного иммунитета в регионе, читайте здесь.