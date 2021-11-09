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Общество9 ноября 2021 20:30

В Бежецкой ЦРБ Тверской области установят компьютерный томограф

Это планируется сделать до конца 2021 года
Алексей АНДРЕЕВ
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Для Бежецкой ЦРБ планируется купить КТ.

Для Бежецкой ЦРБ планируется купить КТ.

Фото: ПТО

9 ноября на заседании бюджетной комиссии региона во главе с губернатором Игорем Руденей принято решение выделить средства на закупку нового КТ для Бежецкой центральной районной больницы.

- Компьютерный томограф будет задействован в медицинском обслуживании жителей Весьегонского, Краснохолмского, Лесного и Сандовского муниципальных округов, а также Бежецкого, Сонковского, Кесовогорского, Максатихинского и Молоковского районов. Новый томограф планируют использовать в диагностике коронавирусной инфекции, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Томограф планируется установить в ЦРБ в этом году.