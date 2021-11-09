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Политика9 ноября 2021 20:19

Тверской сенатор Андрей Епишин стал зампредом одного из комитетов Совета Федерации

Эту должность он займет во второй раз
Алексей АНДРЕЕВ
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Андрей Епишин. Фото: ЗСТО

Андрей Епишин. Фото: ЗСТО

9 ноября в рамках сенатор от Тверской области Андрей Епишин был избран заместителем председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Напомним, что в октябре 2021 года Андрей Епишин во второй раз был наделен полномочиями сенатора от Законодательного Собрания Тверской области. Будучи до этого сенатором, он уже занимал должность зампреда этого комитета.

Андрей Епишин отметил, что его предыдущая деятельность, в том числе в законодательных органах власти, была связана именно с бюджетными и финансовыми вопросами. Поэтому весь свой опыт и профессиональные знания он намерен и далее использовать в законотворческой деятельности, в решении задач государственной бюджетно-финансовой политики.

Кроме того, тверской сенатор продолжит работу над решением приоритетных вопросов социально-экономической повестки региона.