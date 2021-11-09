Выставка иллюстраций Ильи Глазунова к 200-летию Достоевского открывается в Твери

Выставка откроется 10 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Твери открывается выставка к 200-летию одного из самых гениальных русских писателей - Фёдора Достоевского. В экспозиции «Ф.М. Достоевский. Иллюстрации к произведениям» будут представлены работы основателя Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народного художника СССР Ильи Глазунова. Выставка откроется 10 ноября (в 17:00) в Доме поэзии Андрея Дементьева.

Фёдор Достоевский был любимым писателем Ильи Сергеевича Глазунова. Писатель был очень близок Глазунову по духу, неслучайно художника даже называли «Достоевским в живописи».

В Твери Фёдор Достоевский жил и работал несколько месяцев по возвращению из ссылки в1859 году. Писатель жил в гостинице «Гальяни».

Посетить выставку можно по адресу: Тверь, ул. Андрея Дементьева д.18/20. Телефоны для справок: (4822) 777-838, 777-839.