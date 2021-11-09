Для Тверской области будет куплено свыше 3400 контейнеров для раздельного сбора мусора

В регионе меняют старые контейнеры на новые - для раздельного сбора ТКО. Фото: ТСАХ

9 ноября на заседании областного правительства объявлено, что для региона закупят 3453 контейнера для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов. Работа по формированию в Верхневолжье комплексной системы обращения с ТКО ведется в рамках нацпроекта «Экология».

В 2021 году уже закуплено и направлено в муниципалитеты 3,5 тыс. новых контейнеров - для сбора мусора, который не подлежит переработке. Закупаемые 3453 контейнера будут предназначены для перерабатываемых отходов - бумаги, пластика, стекла и т.д.

Это позволит активней внедрять раздельный сбор мусора на местах. Контейнеры будут установлены в Твери, Калининском, Конаковском, Кимрском, Калязинском, Рамешковском, Старицком, Ржевском, Зубцовском, Бологовском, Кувшиновском, Торжокском районах, Вышневолоцком, Кашинском, Нелидовском, Удомельском и Осташковском городских округах, Лихославльском и Оленинском муниципальных округах.

В тверском регионе укрепляется законодательная база в сфере обращения с ТКО. По инициативе губернатора Игоря Рудени принят областной закон, запрещающий ввоз мусора в Верхневолжье.

Максимальный штраф за нарушение вышеперечисленных требований установлен в размере 1 млн рублей.