В Тверской области скончалась Заслуженный работник культуры, директор школы искусств Татьяна Смирнова

Татьяна Смирнова ушла из жизни 8 ноября 2021 года. Фото: vk.com/ikimry

8 ноября 2021 года после продолжительной болезни скончалась директор Детской школыы искусств 31 из Кимр Тверской области Татьяна Смирнова.

Татьяна Николаевна - Заслуженный работник культуры РФ, Почётный работник культуры и искусства Тверской области, обладатель Почётного знака губернатора «Во благо земли Тверской». Более 50 лет своей жизни она работала педагогом.

Об утрате сообщило местное новостное сообщество "Кимры Инфо" со ссылкой на коллектив детской школы искусств. "Она была исключительно чутким педагогом, раскрывавшим творческие способности учеников. Ее дар распознавать и поддерживать талантливых детей способствовал профессиональному становлению нескольких поколений музыкантов", - пишут коллеги Татьяны Смирновой в некрологе. Попрощаться с Татьяной Смирновой можно будет 10 ноября, в 12:30, в ДК "40 лет Октября" (город Кимры, ул. Коммунистическая,8).