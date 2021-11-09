Жители Тверской области смогут написать эко-диктант очно и онлайн

Центральная площадка - тверская библиотека имени Горького. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К Всероссийскому Экологическому диктанту жители Тверской области смогут присоединиться с 14 по 21 ноября. Экодиктант – ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний и повышение уровня экологической грамотности. Тверская область поддерживает проект во второй раз.

В нашем регионе диктант организуют на различных предприятиях, в организациях, учебных учреждениях. Центральная площадка - тверская библиотека имени Горького. Там диктант состоится 14 ноября в 12:00.

Онлайн диктант можно написать на сайте проекта. Там же вы узнаете о нём подробнее и прочтёте инструкции. Для участия потребуется регистрация. Результаты испытания будут опубликованы на том же портале. Все подробности об участии в Экодиктанте в Тверской области можно уточнить в региональном оргкомите: +7 (4822)73-31-70 или по электронной почте tintaNN@tverreg.ru.