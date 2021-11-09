В Твери выбирают места для благоустройства в 2023 году

В Твери выбирают места для благоустройства Фото: Виктория ЖУКОВА

В Твери началось формирование списка территорий, который будет вынесен на рейтинговое голосование для благоустройства в 2023 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Выступить с предложением может любой житель города и в срок до 25 января 2022 года направить заявление в свободной форме в администрацию своего района.

По итогам сбора предложений наиболее популярные среди горожан объекты будут рассмотрены на заседании общественной комиссии. Обновленный перечень территорий будет вынесен на рейтинговое голосование.

Напомним, что в 2021 году из 15 объектов областной столицы наибольшее число голосов набрала зелёная зона на улице Громова в Твери. Ее благоустроят в 2022 году. Также планируется привести в порядок общественную территорию на улице Хромова, которая по результатам голосования жителей заняла второе место.