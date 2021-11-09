Кафе и бары Твери снова могут работать по ночам

Кафе и бары начинают работать в прежнем режиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области кафе и бары снова могут принимать посетителей по ночам, в период с 23:00 до 6:00 утра. Закончилось действие ограничительных мер, который были введены с 28 октября из-за коронавируса.

Работать заведения могли только навынос и сейчас возвращаются к обычному графику.

Напомним, что вместе с тем, в регионе продолжает действовать запрет на курение кальянов в общественных местах, кафе и барах. Заполняемость залов развлекательных залов, театров, кинотеатров, цирка остается не более 50%.

Сохраняется масочный режим.

9 ноября в Твери подтверждено 396 новых случаев коронавируса. За сутки выздоровели 656 человек.